Presidente português convoca eleições legislativas antecipadas para 18 de maio

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira (13) a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas para 18 de maio, após a queda do governo de Luís Montenegro na terça-feira devido a um suposto caso de conflito de interesses.

Na terça-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro, do Partido Social-Democrata (PSD, centro-direita), envolvido em uma polêmica com empresas de sua família, teve que renunciar após não obter o apoio da maioria dos deputados.

Após reunir-se com os líderes dos partidos do Parlamento e com os membros do Conselho de Estado, o presidente descartou a ideia de tentar encontrar um novo premiê e optou por convocar eleições antecipadas, as terceiras legislativas desde janeiro de 2022.