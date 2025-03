Principal feira do setor coureiro-calçadista na América Latina começa na próxima semana em Novo Hamburgo

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A tradicional Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Cortumes ( Fimec ) volta a ocorrer em Novo Hamburgo na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de março . Esta será a 48ª edição do evento, considerado o principal do setor em toda a América Latina.

A feira ocorre nos pavilhões da Fenac, ocupando uma área próxima a 10 mil metros quadrados para as exposições. Cerca de 4 00 expositores estão confirmados , incluindo empresas internacionais, de países como Colômbia, China, Emirados Árabes, Itália, Peru, Turquia e Uruguai.

— A expectativa é muito boa, deveremos ter mais de 20 mil visitantes no evento, vindos de mais de 40 países. É a grande feira das Américas desse setor, todo mundo que trabalha na área tem de estar aqui nesses próximos dias — afirma o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung.

O tema da edição deste ano da feira é " Onde sustentabilidade, negócios e relacionamento se encontram ". Segundo os organizadores, o objetivo é mostrar uma indústria cada vez mais consciente das atuais demandas do mercado tanto por produções mais sustentáveis quanto por inovação.

— A sustentabilidade hoje é uma obrigatoriedade, assim como todas as demandas dentro da agenda ESG, e a indústria tem se voltado cada vez mais para isso. Além disso, a Fimec é uma verdadeira praça de negócios, que surgem das conexões proporcionadas pela feira — complementa Jung.

Além das exposições, o evento contará com uma programação paralela com atividades voltadas para atualização profissional ou mesmo atrações culturais. Outra novidade da edição deste ano será a fábrica conceito, que ocupará uma área de 1,6 mil metros quadrados e produzirá calçados e bolsas em tempo real, com a participação de 60 profissionais.