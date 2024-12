Após cirurgia, Paulinho Dill é diagnosticado com infecção pulmonar

Paulinho Dill, cantor da banda Os Atuais , apresentou complicações de saúde nas últimas horas. O músico foi diagnosticado com uma infecção pulmonar na quinta-feira (19), e está internado no Hospital de Santo Ângelo.

De acordo com o comunicado publicado no Instagram da banda, "os médicos optaram por mantê-lo internado para continuar o tratamento necessário. No momento, ele está no oxigênio , e até agora, não há previsão de alta ". A previsão inicial era de que Paulinho fosse liberado nesta sexta-feira (20).

O músico está no hospital da Região Noroeste desde o dia 6 de dezembro, quando foi internado para realizar uma cirurgia . O procedimento é parte de um protocolo de recuperação de Paulinho, que sofreu um grave acidente de trânsito no dia 11 de novembro .

O acidente

Paulinho Dill sofreu acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, região noroeste do Estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.