Trensurb estima mais de R$ 300 mil de prejuízo após briga entre torcedores de Grêmio e Inter

Briga aconteceu na estação Niterói, em Canoas. Reprodução / Redes sociais

A briga entre torcedores do Grêmio e do Inter na estação Niterói da Trensurb resultou em um prejuízo de R$ 314.457,83, entre danos materiais e operacionais, conforme divulgado pela empresa de transporte público.

O incidente resultou em danos a um trem, que teve que ser retirado de circulação e ficou cinco dias em manutenção.

Segundo nota publicada pela Trensurb, a empresa ingressará na Justiça Federal contra a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes envolvidos.

Além do montante calculado como prejuízo, a Trensurb também solicitará indenização por danos à imagem da empresa e risco a usuários e empregados.

Reforço na segurança

Na última quarta-feira (12), representantes do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Brigada Militar estiveram reunidos com membros da Trensurb para alinhar ações de reforço na segurança do metrô em dias de jogos de futebol.

O comandante Santos Rocha, representante do CPM da Brigada, afirmou que haverá reforço no policiamento com uma equipe de força tática em todas as estações, no próximo domingo (16), para a decisão do Gauchão entre Inter e Grêmio.

