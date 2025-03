Se você perde a criança no início da gestação, é como se ela não tivesse existido

Para o nascimento , defende-se o pequeno com unhas e dentes. Diante da perda , nega-se o seu registro no mundo.

A perda gestacional é grave, merece respeito, afeta a saúde física e mental da mulher. Entretanto, se não ocorre a finalização do parto, apaga-se a passagem do rebento pelos sonhos de uma família.

Bebês que falecem no ventre ou logo depois do parto continuarão sendo crianças desejadas, beijadas, acalentadas, amadas. Os sapatinhos de crochê se transformarão em luvas da saudade.

As canções, as conversas, as carícias na barriga e as respostas dos chutes bem em cima da mão permanecerão como um repertório inesgotável de diálogo. É uma amizade com o corpo como nunca antes.