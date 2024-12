Dos 382 pontos de táxi em Porto Alegre, 152 são fixos. Andre Avila / Agencia RBS

Realizado anualmente pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o sorteio de vagas para pontos fixos de táxi na Capital terá as inscrições abertas na próxima segunda-feira (23). O prazo se encerra em 17 de janeiro de 2025, e o sorteio está previsto para ocorrer em 11 de março.

Segundo o presidente do Sintáxi, Luiz Nozari, dos 3.333 táxis licenciados e ativos hoje em Porto Alegre, pouco menos de mil não têm ponto fixo na Capital. Mesmo com muitos motoristas hoje optando por atuar em aplicativos de táxi, como o do próprio Sintáxi, Nozari acredita que o sorteio de vagas terá procura significativa.

— É vantajoso para o motorista ter um ponto fixo. Fica com uma vaga sempre garantida, a demanda por serviço normalmente é maior e também se cria um vínculo com a região e com as pessoas que moram ou trabalham por ali — afirma Nozari.

De acordo com a EPTC, Porto Alegre tem hoje 382 pontos de táxi, dos quais 152 são fixos. Esses ficam localizados em locais de grande movimento, como o Aeroporto Internacional Salgado Filho, a rodoviária e grandes shoppings e supermercados.

Dos 152 pontos fixos da Capital, 16 devem estarão no sorteio em março. Como destaca Luciano Souto, coordenador da fiscalização de transporte da EPTC, lugares como a rodoviária, o BarraShoppingSul e o Pontal estarão no certame. Cerca de 65 vagas devem ser sorteadas.

— Esses sorteios ocorrem para dar mais equilíbrio e distribuir melhor o serviço dos táxis em Porto Alegre. Há uma avaliação constante das demandas por motoristas em cada lugar, e além disso, na medida que vão surgindo novos empreendimentos de grande movimentação, surge também a necessidade por mais táxis naquela região, como é o caso do Pontal, por exemplo — reforça Souto.

Busca pelo serviço segue alta

Nos pontos fixos, cada motorista registrado tem uma vaga garantida. Motoristas não cadastrados no ponto só podem atender ali quando não há nenhum dos titulares no local. Conforme Luiz Nozari, entre os pontos fixos que terão vagas no sorteio, a rodoviária, que é um dos mais cobiçados na Capital, deverá ter o maior número de interessados.

— Por mais que ali tenha um grande número de motoristas, tem passageiros o tempo inteiro, porque o movimento é muito intenso, e de pessoas que estão chegando na cidade e que logo já querem se deslocar — aponta Nozari.

Em complemento, Luciano Souto afirma que, mesmo com diversos aplicativos particulares de mobilidade urbana no mercado, a busca pelos serviços de táxi segue alta na Capital. Por isso, o número de pontos tem se mantido constante nos últimos anos.

— Algumas pessoas têm a impressão de que não há mais demanda por táxis, mas tem sim, a procura segue alta. De vez em quando recebo alguns questionamentos sobre fechar pontos, ter mais vagas para estacionamento na rua, mas isso não está no horizonte da EPTC. Às vezes até fechamos alguns pontos, quando cai o movimento de uma região, mas também abrimos novos, quando, por outro lado, outra região começa a ter um número maior de pessoas circulando — explica Souto.

Informações do sorteio

Os interessados em concorrer a vagas no sorteio devem preencher um formulário no site da EPTC, que estará disponível a partir da próxima segunda. A inscrição será confirmada após a validação do link enviado para o endereço de e-mail informado durante o processo de inscrição.

Os motoristas que desejam participar não poderão ter o prefixo vinculado a nenhum outro ponto fixo na Capital. Caso necessário, a desvinculação do ponto deverá ser solicitada até o dia 20 de dezembro, antes do início do período de inscrições.

De acordo com a EPTC, o preenchimento das vagas será por meio de livre escolha, independentemente do ponto, observando a ordem de sorteio. Cada vaga disponível para preenchimento, quando escolhida pelo sorteado, não será mais opção de escolha ao próximo sorteado e não será gerada lista de suplência.