Longas filas, ruas lotadas e sacolas cheias: último fim de semana antes do Natal tem movimento intenso no comércio de Porto Alegre

Atacado do Centro teve longas filas ao longo deste sábado (21). Jean Peixoto / Agência RBS

Pelas ruas do centro de Porto Alegre, automóveis, vendedores e pedestres disputam espaço. Nos corredores de galerias e caixas de lojas a situação é a mesma: lotação máxima. Nas mãos das pessoas, as sacolas fartas de compras não deixam dúvidas do sucesso de vendas que está por vir até o fechamento das lojas neste último fim de semana antes do Natal.

As irmãs Marcela Oliveira Machado, 22 anos, e Valéria Machado Barbosa, 27, chegaram cedinho à Capital, vindas de Eldorado do Sul, para fazer as compras de Natal neste sábado (21). Elas chegaram a Porto Alegre por volta de 8h30min para fugir das filas, mas às 11h30min seguiam na luta pelos presentes desejados.

Entre os itens que as irmãs compraram havia uma mochila, um quadro de fotos e algumas roupas. As buscas, agora, estavam concentradas em um fone de ouvido, que Valéria precisava entregar para o seu amigo secreto. As irmãs comentam que encontraram preços acessíveis para roupas, mas observaram uma pequena elevação nos eletrônicos.

— Deixamos para o último final de semana porque a gente sabe que aqui em Porto Alegre tem mais variedade, mais lojas. Os preços ainda estão dentro do orçamento, está dando pra comprar tudo que foi planejado — comenta Valéria.

Moradora de Alvorada, na Região Metropolitana, a merendeira Elis Regina Ribeiro, 52, já havia feito parte das compras durante a semana e deixou para buscar o que faltava neste sábado.

— Os precinhos estão acessíveis. Está bem bom. Só aqui (Porto Alegre) para achar preço bom. Vai dar para dar presente para todo mundo que eu planejei — comenta Elis.

Brinquedos lideram vendas

Lojistas ouvidos pela reportagem relataram boas vendas nos últimos dias, em especial, neste sábado. Os comerciantes creditam o aumento do fluxo ao recebimento da segunda parcela do décimo terceiro, que ocorreu na sexta-feira (20).

Gerente da loja Mário Atacarejo, localizada na Avenida Voluntários da Pátria, Vitória Dias de Freitas, 23, conta que os brinquedos são os produtos mais vendidos. Na sequência dos mais procurados estão os acessórios para cabelo e bolsas.

No fim de semana nós não paramos um minuto, porque é muita gente e aqui no Centro é o foco, um local que tem muito movimento. VITÓRIA DIAS DE FREITAS, 23 ANOS Gerente de loja.

Último dia de feira

Os apreciadores de artesanato também puderam aproveitar o sábado para fazer suas compras de Natal, no último dia da X Artesul – Feira da Feira de Artesanato Gaúcho. A feira funcionou no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, desde o último dia 16 de dezembro.

No local, 121 artesãos vindos de 35 municípios foram alocados em 69 estandes. Os expositores trouxeram produtos confeccionados em couro, crochê, cutelaria, metal, madeira, cerâmica, entre outros. Também há dois estandes com produtos confeccionados por artesãos das etnias indígenas kaigang, guarani, charrua e xokleng. A feira encerra às 19h deste sábado.

Projeção de R$ 595 milhões na Capital

Um estudo do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) de Porto Alegre estima que as compras de presentes para o Natal deste ano devem movimentar R$ 595 milhões no comércio da Capital, 3,30% a mais do que no ano passado.

Conforme a pesquisa feita pela entidade, a maioria dos presentes de Natal (40,5%) deve ser comprada no cartão de crédito em parcelas. Na sequência, as formas de pagamento mais citadas pelos entrevistados são: à vista em dinheiro (26,8%), à vista no cartão de débito (22,8%) e à vista no Pix (18,3%).