Uma série de propostas destinadas a melhorar o espaço urbano da Capital, algumas aguardadas há décadas, deverá se concretizar em 2024. As iniciativas envolvem ações do poder público e do setor privado, e vão desde a demolição do velho "Esqueletão" localizado no coração do Centro Histórico até a largada para se construir um moderno centro de eventos na Orla.