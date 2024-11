Em meio ao sol incessante e ao calor, com temperatura marcando 28°C, o trecho 1 da Orla do Guaíba foi palco neste domingo (24) de duas sessões de um filme que contém um tema sensível para todos os gaúchos. O documentário 800 Milímetros: Histórias que Resistiram à Chuva foi exibido gratuitamente ao público próximo à Usina do Gasômetro em dois horários, às 17h20min e a às 18h30min.