Sadie Sink, de "Stranger Things", entra para o elenco de "Homem-Aranha 4"

Sadie Sink está entrando no Universo Cinematográfico Marvel . A atriz de Stranger Things irá estrelar o novo filme do herói Homem-Aranha ao lado de Tom Holland, segundo o Deadline.

A produção, prevista para ter início no final deste ano , terá direção de Destin Daniel Cretton, responsável por outro filme do UCM: Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021). Amy Pascal e Kevin Feige, presidente da Marvel, são produtores. O lançamento de Homem-Aranha 4 está previsto para 31 de julho de 2026 .

No último filme do herói, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021), Peter Parker precisou lidar com o fato de ter a identidade secreta revelada ao mundo. Ele pede ajuda ao mago Doutor Estranho, mas o feitiço dá errado. Inimigos — e amigos — de outras dimensões surgem para complicar a vida do jovem.