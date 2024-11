Documentário mostra reconstrução dos catadores depois da enchente

Ocorreu nesta quinta-feira (31), no Centro de Educação Ambiental (CEA), no bairro Bom Jesus, o lançamento do documentário Catadores RS na Resistência. Gravado em julho no Rio Grande do Sul, o filme buscou registrar as dificuldades dos recicladores no período pós-enchente. Quem captou as imagens foi o jornalista Davi Amorim, 42 anos, natural de São Paulo. Ele, que também é coordenador de comunicação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, veio até o Estado para documentar uma realidade que era pouco conhecida pela sociedade.