Radares móveis de Porto Alegre serão mostrados no aplicativo Waze

EPTC fez uma parceria com o aplicativo.

A partir desta segunda-feira (20), os usuários do aplicativo Waze , em Porto Alegre, passarão a ser informados dos pontos em que ocorrem a Operação Radar.

No Waze, os pontos aparecerão com o ícone de polícia e a descrição mostrará o radar móvel indicando a velocidade máxima da via.