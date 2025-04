Leite afirma que acompanha a situação dos municípios atingidos pelo temporal

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que está acompanhando a situação dos municípios atingidos pelo temporal que atingiu Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana nesta segunda-feira (31).

"Nossa prioridade é garantir a segurança da população e a rápida resposta às demandas mais urgentes", disse o governador no X (antigo Twitter) ressaltando que acompanha a situação nas demais regiões.

Leite disse que determinou que equipes da Brigada Militar (BM), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do RS (CMBRS) e Polícia Civil auxiliem no apoio à desobstrução de vias, assistência à população e outras "medidas necessárias para minimizar os impactos do temporal" na Capital.