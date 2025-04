Telhas se soltaram dos pavilhões do Cais do Porto durante temporal. Cristiano Sehn / Arquivo Pessoal

O forte temporal que atingiu Porto Alegre nesta segunda-feira (31) levou parte do telhado do Cais do Porto. Os buracos surgiram, em sua maioria, na parte mais afastada do Cais Embarcadero, onde há restaurantes. Em menos de suas semanas, os pavilhões próximos à Usina do Gasômetro receberão o evento South Summit.

A organização do evento diz que mantém o início do South Summit para o dia 9 de abril e garante que os reparos no telhado serão feitos até esta data.

"As chuvas desta segunda-feira causaram alguns danos em partes da estrutura já montada no Cais Mauá para o evento que se inicia no dia 9 de abril. Felizmente, ninguém se feriu, e a equipe já está trabalhando na recuperação, seguindo todos os protocolos de segurança", diz a assessoria do South Summit em nota.

Desde que o evento começou a ser realizado no Cais do Porto, o governo do Estado tem feito melhorias nos pavilhões, incluindo a troca de telhas.

Do alto de um prédio na Avenida Mauá, a reportagem de Zero Hora avistou, por volta das 19h30min, trabalhadores já removendo algumas telhas que se soltaram. Do outro lado da avenida, no momento do temporal, Ítalo Marco trabalhava na obra de um restaurante no terraço do Cais Rooftop, que fica em frente às docas.

— Vi uns "pedações" voando. Eram muito grandes, fiquei com medo de me atingir. Era uma meia dúzia de telhas voando ao mesmo tempo — descreve Ítalo.