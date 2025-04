Vento de 111 km/h e chuvarada causam alagamentos e deixam milhares de pessoas sem luz em Porto Alegre

A tarde de calor na região metropolitana de Porto Alegre terminou com um forte temporal, levando a um entardecer caótico, com centenas de milhares de imóveis sem energia e ruas alagadas ou bloqueadas por árvores caídas e fiação elétrica arrancada. Para a noite e madrugada, ainda pode faltar água em grande parte da Capital.

O evento meteorológico, que era tema de alertas da Defesa Civil, durou menos de uma hora. Em Porto Alegre, por volta das 17h, o tempo fechou rapidamente e se iniciaram fortes rajadas de vento, que chegaram a atingir 111 km/h. Em seguida veio a chuvarada, com acumulado de 60 milímetros. Esse valor representa cerca de um quarto da média para o mês de março na Capital — que é de 229 milímetros. A meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim atribuiu o ocorrido à presença de nuvens cumulonimbus, responsáveis por provocar raios, trovões e também intensas rajadas de vento, granizo e muita chuva.

Os números ainda estão sendo apurados, mas o temporal destelhou ao menos 50 imóveis em Porto Alegre, incluindo uma creche na Vila Farrapos e parte do telhado do Cais do Porto. Na região das ilhas, até a subprefeitura teve o telhado arrancado.

Unidades de saúde tiveram o funcionamento prejudicado. A recepção do Hospital de Pronto Socorro (HPS) alagou, enquanto a emergência do Hospital São Lucas da PUCRS foi destelhada. Ao menos seis postos de saúde ficaram sem energia.

Já nas primeiras horas após o evento, o número de árvores caídas pela cidade era estimado em cem. Na Rua Gonçalo de Carvalho, bairro Independência, famosa pelo túnel verde, muitos galhos foram arrancados.

O aeroporto Salgado Filho chegou a suspender pousos e decolagens entre as 17h e as 18h, prejudicando ao menos três voos que chegavam a Porto Alegre e atrasando nove partidas.

As imagens do temporal chamaram a atenção. Uma câmera registrou a formação de uma tromba d'água sobre o Guaíba.

Na nova ponte que permite a travessia do Rio Jacuí, uma carreta tombou, empurrada pela força do vento. Preso na cabine do veículo tombado, o motorista Osmar João Miranda, 71 anos, falou à Rádio Gaúcha:

— O vento veio de vereda. Começou a balançar o caminhão e tombou parado o caminhão, praticamente.

O condutor, que teve apenas uma escoriação no braço, esperou por mais de uma hora até ser resgatado. A situação bloqueou uma das faixas no sentido Capital-Interior da ponte.

Apesar da intensidade do evento, não há informação de feridos graves ou mortes relacionadas.

Apagão em casa de bombas e ETAs

Mais uma vez, o sistema de esgoto pluvial não deu conta do recado, e muitas ruas da Capital alagaram. Na área central, o problema foi, ao menos em parte, atribuído à falta de energia na casa de bombas número 16, que fica próxima à Rótula das Cuias. A estrutura conta com gerador, mas ele não funcionou como esperado.

— Praticamente as casas de bombas todas, com a chuvarada, a energia foi embora. Deveria automaticamente entrar a ligação (do gerador), e acabou não entrando. É uma empresa contratada (a responsável), que não chegou ao local ainda — explicou o prefeito Sebastião Melo, em coletiva à imprensa, por volta das 19h30min.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) disse, em nota, que são dois os geradores na estação de bombeamento, e ambos falharam. "O Departamento e a empresa prestadora de serviços realizarão uma reunião de alinhamento, com o objetivo de qualificar as ações nos próximos episódios de chuva intensa", projeta a manifestação.

Além dos alagamentos, a falta de energia é, por si só, um grande problema para centenas de milhares de porto-alegrenses. Segundo a CEEE Equatorial, no começo da noite desta segunda eram 260 mil pontos desabastecidos na Capital — o número foi atualizado para 202 mil por volta das 22h45min. Outros 100 mil imóveis estavam sem luz na área de concessão da RGE, principalmente em Canoas.

Além das casas, as estações de tratamento de água (ETA) de Porto Alegre ficaram sem energia. Às 20h, apenas uma estava em funcionamento, a da Tristeza. As ETAs Belém Novo, Ilhas, Menino Deus, Moinhos de Vento e São João aguardavam o restabelecimento da eletricidade. Com isso, grande parte da cidade pode ficar sem água nas próximas horas, como alertou o prefeito Melo:

— Nós vamos ter, provavelmente, problema de água, porque a maioria das casas não tem caixa d'água. Vamos ter problemas durante a noite, talvez início da noite, de falta d'água. Se a energia não voltar rapidamente.

Trens parados

Funcionamento do trem foi interrompido entre Porto Alegre e Canoas. Josyane Cardozo / Agencia RBS

O temporal paralisou a operação do trensurb entre Porto Alegre e Canoas, prejudicando o deslocamento de milhares de pessoas. Preliminarmente, a empresa diz que o problema foi causado por um galho que atingiu a "rede aérea de tração", causando um curto-circuito.

Um trem parou perto da estação Farrapos, na Capital. Alguns passageiros caminharam sobre os trilhos para tentar seguir viagem em ônibus que foram oferecidos como alternativa. No centro de Porto Alegre, longas filas se formaram na espera pelos coletivos que substituiriam o metrô.

Prefeito pede que pessoas adiem saída de casa na terça

O caos gerado na cidade pelo temporal no fim da segunda projeta uma dúvida para o começo do dia na terça. Muitos estarão sem luz e podem estar sem água. A normalização da operação do trensurb não é certa.

— Tem muitas árvores caídas. Vamos ter que agir rapidamente para poder liberar à noite. Todas sairão à noite? Não — admitiu o prefeito de Porto Alegre.

Diante deste cenário, Melo fez um pedido à população:

— Aquelas pessoas que puderem retardar sua saída amanhã de manhã, contribuem muito. Quando as pessoas não saem para a rua, isso permite que a prefeitura possa agir com mais rapidez. Então, aqueles que puderem, é a contribuição que peço. Não é "fique em casa", mas aqueles que puderem, ajudarão muito, especialmente nos bairros mais afetados.