Nova passarela em frente à Estação Rodoviária de Porto Alegre não ficará pronta em 2025, diz prefeitura

Pedestres têm dificuldades para atravessar a Rua da Conceição. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A passarela localizada em frente à Estação Rodoviária de Porto Alegre foi derrubada em maio para a construção do corredor humanitário, durante a enchente. A prefeitura trabalha na construção de uma nova estrutura, mas afirma que não ficará pronta em 2025. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) da Capital, André Flores. Segundo ele, a travessia terá que ser totalmente reconstruída.

Com a ausência da passarela, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), instalou uma sinaleira de pedestres e faixa de segurança nos fundos da rodoviária, junto ao acesso à Avenida Castello Branco. Com isso, a saída de Porto Alegre por ali foi fechada e passou a ser feita somente pelo Largo Vespasiano Júlio Veppo, por dentro da estação.

Atualmente, a prefeitura atua na elaboração do projeto de acessibilidade da passarela. Isso porque a rampa de acesso da antiga estrutura era muito inclinada e precisará ser refeita.

A expectativa é que a licitação do projeto executivo seja lançada até o final do primeiro trimestre deste ano. Estão sendo avaliadas questões que deverão constar na obra e que ainda serão definidas.

Estrutura foi derrubada em maio do ano passado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Entre elas, a escolha do material utilizado. Há possibilidade de a passarela ser de concreto, metálica ou mesclar as duas características. Também há estudos sobre como ela será sustentada e onde serão construídas as vigas.

Além disso, o motivo da derrubada da passarela também causará uma mudança para a travessia futura: a altura. Por ter 4,4 metros até então, a ponte teve que ser derrubada para garantir a passagem de veículos no corredor humanitário que tinha a pista mais elevada. Agora, a Smoi prevê que a passarela nova possa ser aumentada em mais três metros.

Travessia de pedestres e de carros

O acesso pelos fundos da rodoviária foi liberado somente no final do ano passado, em dias de maior fluxo de veículos, como vésperas de feriados, sempre entre 16h e 22h.

Atualmente, motoristas que vêm pelo Túnel da Conceição só conseguem acessar a avenida Castello Branco pela rodoviária

Em dezembro, o diretor de operações da EPTC, Carlos Pires, afirmou que a situação do local é avaliada diariamente e não descartou uma reabertura definitiva do acesso à avenida. No entanto, em nota, a empresa garante que, por enquanto, a abertura segue somente às sextas e aos feriados.

Com a abertura da Estação Rodoviária do Trensurb, o túnel de acesso para pedestres virou uma alternativa para quem vem do Centro Histórico e deseja acessar o Largo Júlio Veppo. Contudo, a EPTC aponta que essa não é vista como uma solução para a mobilidade das pessoas no local, visto que o túnel é de responsabilidade da Trensurb e sua abertura está condicionada aos horários de funcionamento da estação.

Questionada sobre o motivo da abertura do acesso nunca ter sido mantido até as 22h como previsto, a EPTC informou que não foi registrado fluxo suficiente de veículos que justificasse a intervenção até esse horário.

O que diz a EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação informa, que conforme divulgado no mês de dezembro, a passagem para a Castelo Branco pelos fundos da Rodoviária tem sido aberta às sextas-feiras e o mesmo processo ocorrerá em vésperas de feriados para dar mais fluidez à saída da cidade pela região central. A EPTC monitora a movimentação in loco com os agentes de fiscalização de trânsito e de transporte e por meio da central de câmeras. Nos casos em que não há um aumento de fluxo que mostre a necessidade da abertura, a EPTC poderá deixar fechado o trecho, bem como fechar mais cedo se a movimentação de veículos for muito baixa. As aberturas e fechamentos são informados em tempo real na conta oficial da EPTC no X.