EPTC promete avaliar reabrir acesso à Avenida Castello Branco em definitivo

Após anunciar a liberação do acesso à Avenida Castello Branco pelos fundos da Estação Rodoviária de Porto Alegre a partir desta sexta-feira (20), sempre neste dia da semana e nas vésperas de feriado, das 16h às 22h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá avaliar a abertura do trecho em definitivo . Ouvido pelo Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, o diretor de operações do departamento, Carlos Pires, explicou que a iniciativa é uma solução temporária.

Questionado sobre o que impede a liberação total do acesso à avenida para quem vem da Rua da Conceição, no centro da Capital, Pires argumentou que há preocupação em relação à segurança de pessoas com dificuldade de locomoção e com deficiência desde que a passarela de pedestres precisou ser demolida para a criação do corredor humanitário, durante a enchente de maio. A via fechada é utilizada para que essas pessoas possam atravessar com tranquilidade para chegar na rodoviária.