“Estamos com 50 obras em andamento”, diz secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre sobre a reconstrução da cidade após enchente de maio 

O secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm, contou que a cidade teve 114 equipamentos afetados na enchente de maio. São casas de bomba, diques, comportas e outros itens do sistema de prevenção contra inundações. Segundo ele, 50 obras estão em andamento no município.