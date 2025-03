Só Daniel Alves tem o direito de se contradizer 

Repito: ela seguiu firme na versão de que achou que estava na porta de uma área VIP e quando entrou era um banheiro, onde conta que foi abusada. As imagens mostram que os dois ficaram por minutos no local . O segurança e outros funcionários da boate contaram que retiraram a mulher chorando de lá. Os exames mostraram sêmen na vagina da jovem . Mas a justiça espanhola agora diz que faltaram elementos e que o depoimento dela não era confiável. Não exatamente por ela ter mentido, mas porque nem tudo foi verificado.

A defesa de Daniel Alves obteve êxito. Mesmo ele dizendo que “nunca vi essa senhora antes”, depois repentinamente lembrou que entrou no banheiro com ela, mas negou qualquer relação lá dentro. Em outra versão, ao se deparar com imagens da boate, acabou lembrando (que homem esquecido!) que teve relações sexuais, mas jurou que foram consensuais e que não contou antes para não se complicar com a esposa. No dia do julgamento chorou dizendo que bebera demais naquela noite. Para a justiça espanhola, somente Daniel Alves tem o direito de contradição.