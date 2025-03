Onde se escondem os ponderados 

Nem tudo tem viés ideológico. Nem tudo é somente branco ou preto. Hoje, se você critica um problema do governo Lula, automaticamente é rotulado como bolsonarista . Se aponta um erro de Bolsonaro, pronto, é um petista. Se você ousa dizer que nenhum dos dois te representa, é acusado de ficar em cima do muro, como se buscar equilíbrio fosse imperdoável. Acreditem: nem todo mundo se sente representado por eles. Mais do que isso. Eles não estão nem aí pra mim, nem pra você. Se brigarmos por eles, estaremos sendo absolutamente irracionais.

Se puder dar um conselho, eu diria que você não deixe seus almoços de família virarem discussão. Não permita que a política e a ideologia terminem amizades ou lhe faça brigar no trabalho. Que coisa boa conviver e conversar com quem pensa diferente, mas que se comunica com educação e respeito. Que bom poder ouvir o lado do outro, até se colocar no lugar dele, mas poder manter a sua cabeça no lugar e as suas convicções. Ou até mudar de opinião em algum aspecto.