Em casa, Covatti declara apoio a Gabriel Souza para governo do RS, e Silvana cresce como opção para vice 

Secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti. Elivelto da Costa Corrêa / Setur/Divulgação

Foi surpresa até para quem trabalha para formalizar o quanto antes a aliança do MDB com o PP (agora unido em uma federação com o União Brasil) a contundência do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, na defesa do apoio ao vice-governador Gabriel Souza. Em sua terra, Frederico Westphalen, Covatti e a esposa, deputada Silvana Covatti, fizeram questão de mostrar que já escolheram um lado.

Observado por Gabriel, na Expofred, Covatti citou a mulher no trecho mais emblemático e mais aplaudido do discurso:

— A Silvana diz: "Depois do Eduardo, nós só temos uma pessoa para continuar fazendo as entregas que estão sendo feitas. E esta pessoa é Gabriel Souza". No que depender da família Covatti e no que depender do Progressista, capitaneado aqui pelo nosso prefeito Orlando (Girardi) e demais prefeitos, o maior número de prefeitos do Rio Grande do Sul, e agora capitaneados pela União Progressista, pelo presidente Covatti Filho, nós não vamos dar marcha ré no Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar fazendo mais e melhor para o Rio Grande do Sul.

Silvana elogiou a convivência com Gabriel e destacou o apoio recebido quando foi presidente da Assembleia. Na época, o jovem deputado era líder do governo de José Ivo Sartori:

— Quero dizer, Gabriel, que nós todos, a população gaúcha, não quer retroceder. Nós queremos avançar. Nós queremos mais. Nós queremos uma gestão que continue e faça muito mais do que nós estamos fazendo hoje, Eduardo Leite e Gabriel Souza e o parlamento gaúcho.

A deputada é cotada para ser vice de Gabriel, mas também vem sendo cortejada por Luciano Zucco (PL), que quer o apoio do PP.

Internamente, o partido não está fechado com Silvana para ser vice. Uma ala prefere o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Essa ala é a mesma que, na semana passada, se insurgiu contra o excesso de poder nas mãos da família Covatti, já que o deputado Covatti Filho quer presidir a federação União Progressista e se manter no comando do PP. Silvana é presidente estadual do ala feminina do PP.

Ela já disse que este é seu último mandato de deputada estadual e que em 2026 deve concorrer na eleição majoritária, como governadora ou vice. O projeto da família é trazer mais uma integrante para a Assembleia em 2026: a vereadora Nicole Weber (Podemos), de Santa Cruz do Sul, que neste mês vai se casar com Covatti Filho.