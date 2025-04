Por que não temos maior oferta de vacinas contra a dengue 

Assistimos preocupados à escalada dos casos de dengue no Rio Grande do Sul, enquanto repetimos exaustivamente as formas de prevenção. De fato, precisamos revisar os jardins e piscinas, cuidar dos possíveis criadouros de mosquito e passar repelente. Mas diante desse aumento e vivendo num país enorme e tropical, por que a vacina ainda não se popularizou?

O foco está em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de localidades prioritárias. São considerados os dados dos municípios com base na série histórica de casos de dengue, conforme critérios da área técnica do Ministério. No entanto, não há previsão para novas remessas, nem para ampliação do público-alvo, embora a secretaria da saúde tenha solicitado mais. A produção, hoje, é feita apenas por um laboratório japonês.