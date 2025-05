Piastri vence o GP de Miami e aumenta vantagem na liderança da Fórmula 1; Bortoleto abandona com problema no motor

Pela terceira prova seguida, Oscar Piastri foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na Fórmula 1. O australiano da McLaren foi o vencedor do Grande Prêmio de Miami, neste domingo (4), após largar na quarta posição. O resultado aumentou a vantagem do líder do campeonato para 16 pontos sobre Lando Norris, que foi o segundo colocado, completando mais uma dobradinha de escuderia britânica.

Max Verstappen, que largou em primeiro, terminou na quarta posição. O pódio foi completado por George Russell, da Mercedes. Alexander Albon, da Williams, foi um dos destaques do dia, chegando em quinto, na frente de Antonelli, Leclerc, Hamilton, Sainz e Tsunoda, que fecharam os 10 que pontuam. Veja aqui como ficou a tabela de classificação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º e vinha fazendo uma corrida sólida, teve de abandonar na metade da prova porque seu carro teve problema no motor. Outros três pilotos também abandonaram a corrida: Doohan, Bearman e Lawson.

A próxima corrida será daqui a duas semanas, no dia 18 de maio, no GP da Emilia-Romagna, na Itália.

Início de boas disputas

O início da corrida foi movimentado. Já na largada. Verstappen e Norris batalharam pela liderança e o piloto da McLaren levou a pior. Ele saiu da pista e caiu para sexto. Ainda em terceiro, Piastri foi para cima de Antonelli e não teve problemas para superar o italiano.

Nas voltas seguintes, o líder do campeonato se aproximou de Verstappen e começou uma batalha pela primeira posição. O tetracampeão mundial dificultou a vida do australiano, mas a ultrapassagem ocorreu com Piastri forçando uma freada do holandês.

A disputa pela ponta fez com que Norris, que estava em terceiro após duas ultrapassagens, se aproximasse de Verstappen. A missão do britânico foi difícil, já que Max segurou o adversário por cinco voltas. O piloto da McLaren precisou passar duas vezes para assumir a segunda posição — a primeira vez teve uma saída de pista irregular.

Abandonos

Após essa disputa inicial, a corrida deu uma amornada. Piastri abriu boa vantagem, e as disputas eram mais para o meio do pelotão, com destaque para Hamilton, que fez boas ultrapassagens para entrar na zona de pontuação.

A prova em Miami não foi boa para os novatos, que tiveram que abandonar por problemas no carro. Jack Doohan saiu na primeira volta. Ollier Bearman teve problema no motor e saiu na metade da corrida. Bortoleto abandonou na volta 32, também com quebra da unidade de potência. Mais para a reta final, Liam Lawson foi o quarto a sair.

Clima quente na Ferrari

Na reta final da corrida, a Ferrari precisou lidar com uma situação. Hamilton tinha mais ritmo do que Leclerc e pediu para trocar as posições. A equipe se enrolou e gerou revolta do britânico. A Ferrari cedeu e o heptacampeão assumiu a sétima posição.

Entretanto, após a troca, o monegasco foi quem começou a cobrar mais velocidade de Hamilton. Ele pediu para reassumir a posição, mas a equipe não cedeu. Restando cinco voltas, o britânico sugeriu a nova troca e Leclerc voltou para sétimo.

Na sequência, Sainz se aproximou de Hamilton, que foi avisado pelo engenheiro. Em tom de deboche no rádio, o britânico sugeriu: "você quer que eu deixe ele passar também?". No fim, nenhuma posição mudou mais, chegando ao fim o GP de Miami.

Classificação final do GP de Miami

Oscar Piastri - McLaren Lando Norris - McLaren George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Alexander Albon - Williams Kimi Antonelli - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Lewis Hamilton - Ferrari Carlos Sainz - Williams Yuki Tsunoda - Red Bull Isack Hadjar - Racing Bulls Esteban Ocon - Haas Pierre Gasly - Alpine Nico Hulkenberg - Sauber Fernando Alonso - Aston Martin Lance Stroll - Aston Martin Liam Lawson - Racing Bulls (abandonou) Gabriel Bortoleto - Sauber (abandonou) Ollie Bearman - Haas (abandonou) Jack Doohan - Alpine (abandonou)