Desaprovação de Lula mostra que a esquerda não aprendeu com seus erros 

Reprovação do presidente está em 66% no Rio Grande do Sul.

Não deveria ser surpresa para o governo Lula os baixos índices de satisfação dos brasileiro s em relação aos dois primeiros anos de mandato. Um candidato que prometeu muito, fez pouco e agora, às vésperas das negociações para as eleições de 2026, se deu conta de que precisa melhorar a comunicação e cumprir promessas . No Rio Grande do Sul, 66% dos entrevistados desaprovam o desempenho do governo.

No auge da enchente, quando disse que ninguém ficaria sem casa e concedeu auxílio para a reconstrução. Não podemos ser injustos de dizer que as medidas não ajudaram, mas no quesito habitação, ficaram abaixo da expectativa em meio a uma crise jamais vista. As pessoas esperavam processos céleres, mas a prática é com burocracias e demora.