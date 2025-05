O brasileiro é resignado: além da corrupção, lida com a impunidade

É assim que sinto o brasileiro hoje. Calejado com Mensalão, Petrolão, Lava Jato e afins, o cidadão já não espera mais nada . Quando deposita a confiança em um político que promete o mundo, invariavelmente vai quebrar a cara. Nem sempre nota na hora, mas o arrependimento vem . Sabe que não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Às vezes o faz, pois é um otimista por natureza, mas não é recomendado.

O brasileiro é resignado. Além da corrupção , ainda lida com a impunidade . Não só nos roubos descarados, mas até em mortes provocadas por motoristas bêbados, que dificilmente seguem presos, para dar um exemplo. Ou ainda os mil recursos de um condenado e dribles dentro das brechas que as leis proporcionam .

Quadrilhas institucionalizadas

Enquanto o cidadão comum enfrenta o ônibus lotado, a fila do SUS e rebola para se sustentar com um salário que não cobre as despesas básicas da casa, o grupo dos que se acham espertos cria quadrilhas institucionalizadas, como foi o que aconteceu no INSS e descobrimos recentemente, embora tenha sangrado por anos a fio.