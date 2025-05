Piastri vence GP de Miami de F-1 marcado por 'guerra' na Ferrari; Bortoleto abandona

Pela terceira corrida seguida, Oscar Piastri terminou em primeiro lugar. O piloto australiano venceu o GP de Miami de Fórmula 1, neste domingo, em uma dobradinha da McLaren com o britânico Lando Norris em segundo. George Russell, britânico da Mercedes, fechou o pódio.

Piastri definiu sua corrida logo nas primeiras voltas, assim que conseguiu ultrapassar Max Verstappen, que largou na pole position, mas não foi páreo para o ritmo das duas McLarens. O tetracampeão chegou apenas em quarto.

Com o resultado, Piastri embala de vez no campeonato e vai aos 131 pontos na liderança do Mundial de Pilotos, enquanto Norris fica com 115. Azarão na disputa, Verstappen tem 99 pontos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, abandonou na 33ª volta por problemas em seu motor.

Logo na largada, Norris e Verstappen ficaram lado a lado, com o holandês deixando o britânico sem espaço, forçando o piloto da McLaren para fora da pista. Com isso, Norris caiu para sexto nas primeiras voltas.

Norris se recuperou e foi para terceiro, e Piastri pressionou Verstappen até ultrapassar o holandês na volta 14, mostrando que a McLaren tinha mais ritmo que o resto do grid também em Miami, assim como nas outras etapas.

Depois de Piastri, foi a vez de Norris, três voltas depois, ultrapassar Verstappen e assumir a segunda posição.

No fim de semana em que virou pai pela primeira vez, o holandês teve um sábado memorável com a pole position, mas um domingo para esquecer. Além de ter sido superado na pista pelas McLarens, ele viu Russell voltar a sua frente após um safety car virtual na volta 27 e manter a última posição do pódio.

HAMILTON SE IRRITA COM ESTRATÉGIA DA FERRARI

Com um carro longe de brigar por vitórias, Lewis Hamilton novamente mostrou sua frustração com a Ferrari. Desta vez por conta da estratégia da equipe.

Hamilton estava em oitavo, atrás de Charles Leclerc, mas com os pneus médios, enquanto seu companheiro pilotava com os compostos duros. O heptacampeão discutiu no rádio com o time pedindo para que o monegasco abrisse passagem a ele.

"Isso não é um bom trabalho de equipe", disse Hamilton, no rádio.

Após diversas voltas, enfim a Ferrari pediu para que Leclerc deixasse Hamilton passar.

Porém, os pneus de Hamilton foram desgastando e a ordem da Ferrari foi para devolver novamente a posição a Leclerc no final da corrida.

Informado que Sainz estava 1s4 atrás pelo rádio, Hamilton replicou, com ironia: "Quer que eu deixe ele passar também?".

Confira a classificação final do GP de Miami de Fórmula 1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 4s630

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 37s644

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 39s956

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 48s067

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 55s502

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 57s036

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min00s186

9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min00s577

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min14s434

11º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1min14s602

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min22s006

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min30s445

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a uma volta

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

Não completaram a prova:

17º - Liam Lawson (NZL/RB)

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

19º - Oliver Bearman (ING/Haas)