ACBF defende invencibilidade na LNF diante do Esporte Futuro

Equipe de Juninho vem de empate com o Tubarão, fora de casa.

A ACBF volta às quadras pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal nesta segunda-feira (5), no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Às 19h, a equipe Laranja enfrenta o Esporte Futuro.

O time de Peri Fuentes ainda não perdeu na competição , ocupa momentaneamente a nona colocação na tabela, com quatro pontos, e vem de empate diante do Tubarão, em Santa Catarina, por 1 a 1. Na estreia, a ACBF havia goleado o Blumenau, por 4 a 0, na Serra.

Os ingressos para o confronto estão disponíveis nos pontos de vendas físicos e online. O torcedor poderá adquirir as entradas no Supermercado Santa Clara, na Lancheria Original, na Loja Paixão Laranja, e online através do site acbf.tri.rs.