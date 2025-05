Grêmio vence o Santos e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio não precisou ser brilhante para voltar a vencer no Brasileirão. Após cinco jogos sem vitória na competição, o Tricolor quebrou a sequência negativa neste domingo (4). Na Arena, o time de Mano Menezes fez o suficiente para derrotar o Santos por 1 a 0. O gol de Cristian Olivera, aos 31 minutos do segundo tempo, tira o clube da zona de rebaixamento e dá fôlego para a equipe seguir em busca de um melhor futebol. Ao final do jogo, o Grêmio era 12º lugar (ainda pode perder posições com o complemento da rodada), com oito pontos somados.

Grêmio começa melhor, mas Santos domina final do primeiro tempo

Em busca da melhor combinação de peças, Mano resolveu fazer alterações no Grêmio. A linha de defesa teve duas mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo CSA. Igor Serrote e Wagner Leonardo entraram nos lugares de João Pedro e Kannemann. O técnico também apostou no ingresso de Cristaldo, com a saída de Monsalve, e Edenilson no lado direito e Cristian Olivera pela esquerda.

O início do jogo foi promissor. Por cerca de 20 minutos, o Grêmio foi aceso e criativo contra o Santos. Principalmente quando Kike Olivera era acionado pela ponta esquerda. Aos 10 minutos, os jogadores gremistas ficaram na bronca com a arbitragem. Cristaldo recebeu na área e caiu após ser atingido por Luan Peres, mas o lance teve sequência. Após revisão no VAR, o pênalti não foi marcado.

Abastecido pela empolgação vinda das arquibancadas, o Grêmio seguiu criando. Kike quase marcou em chute de fora da área aos 17 minutos. No minuto seguinte, o atacante recebeu bom lançamento de Cristaldo. Gabriel Brazão saiu do gol e fez grande defesa. E, a partir daí, o jogo virou.

Após se defender bem do escanteio, o contra-ataque do Santos foi perigoso. Soteldo atravessou o campo correndo em direção ao gol do Grêmio, mas foi desarmado por Dodi. O problema é que Cuéllar errou o passe. Deivid Washignton arriscou o chute e mandou por cima do gol defendido por Volpi.

O erro, combinado com a chance santista, tirou a tranquilidade do Grêmio. A primeira coisa a desaparecer em campo foi o ímpeto da equipe tricolor. A troca de passes que buscava atacar os espaços dados pelo Santos desapareceu. Depois, logo na sequência, foi a paciência do torcedor que sumiu.

A falta de ímpeto irritou a torcida na Arena. E a resposta veio na forma de vaias. Principalmente depois que Soteldo passou a levar vantagem repetidamente sobre a marcação de Serrote e Cuéllar. Apesar do melhor rendimento da equipe paulista no fim do primeiro tempo, o placar terminou em 0 a 0.

Melhora e gol de Kike Olivera no segundo tempo

Em busca de mais ofensividade, Mano trocou o time na volta para o segundo tempo. Alysson Edward entrou no lugar de Edenilson.

No primeiro minuto, o Grêmio ficou perto de marcar. Cristaldo recebeu na área, driblou seu marcador e cruzou. Braithwaite cabeceou, mas sem força. Brazão defendeu. O Santos também teve uma chance com seu centroavante. Deivid Washington foi pressionado por Jemerson e não conseguiu acertar o gol de Volpi.

Monsalve foi chamado, para a saída de Cristaldo, e entrou em campo para tentar mudar o rendimento ofensivo do time. Na sequência, Camilo foi a campo no lugar de Cuéllar. Mas foi Alysson que resolveu a bronca para o Grêmio. O jovem brigou pela bola no meio-campo, ganhou do marcador e cruzou. A bola passou por todo mundo na área até encontrar Kike. O uruguaio finalizou aos 31 minutos e abriu o placar na Arena.

Zé Ivaldo, aos 38 minutos, desperdiçou bom cruzamento de Soteldo. O cabeceio do defensor passou por cima gol de Tiago Volpi. Mano fez suas duas últimas trocas para matar tempo nos minutos finais. Arezo e Viery completaram a relação de trocas gremistas na tarde. Muito aplaudido, Cristian Olivera foi um dos jogadores a sair. Braithwaite deu lugar a Arezo.

Não foi bonito ou fácil, mas o Grêmio cumpriu o objetivo do dia. A vitória afasta o time da zona de rebaixamento e dá mais tranquilidade antes do jogo da próxima quarta-feira (7), pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Grau.

Brasileirão – 7ª rodada – 4/5/2025

Grêmio (1)

Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson (Alysson, INT), Cristaldo (Monsalve, 15'/2ºT) e Cristian Olivera (Viery, 44'/2ºT); Braithwaite (Arezo, 44'/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Santos (0)

Brazão; Luisão (JP Chermont, 36'/2ºT) , Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson, 29'/2ºT); João Schmidt (Mateus Xavier, 36'/2ºT), Rincón, Thaciano, Rollheiser (Gabriel Bontempo, 16'/2ºT) e Soteldo; Deivid Washington (Tiquinho Soares, 29'/2ºT). Técnico: Cléber Xavier.

GOLS: Cristian Olivera (G), aos 31 min do 2º tempo.

Cristian Olivera (G), aos 31 min do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Igor Serrote, Braithwaite, Kannemann, Marlon e Edenilson (G) ; Luan Peres, Luisão, Rincón (S).

Igor Serrote, Braithwaite, Kannemann, Marlon e Edenilson (G) ; Luan Peres, Luisão, Rincón (S). ARBITRAGEM: Bruno Arleu, auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Thiago Farinha (trio carioca). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Bruno Arleu, auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Thiago Farinha (trio carioca). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE). PÚBLICO: 27.085 (26.826 pagantes).

27.085 (26.826 pagantes). RENDA: R$ 1.652.894,00.

R$ 1.652.894,00. LOCAL: Arena do Grêmio.

Próximo jogo

Quarta-feira, 7/5 – 21h30min

Atlético Grau x Grêmio

Estádio Alejandro Villanueva – Copa Sul-Americana (4ª rodada)