Intoxicação alimentar poderia levar à morte de três pessoas após consumir bolo? Perguntei ao Dr. Bactéria

Com a notícia da morte de pessoas que comeram um bolo em confraternização familiar em Torres, no Litoral Norte, muitas dúvidas surgem e precisam ser respondidas. Houve envenenamento? Foi proposital ou acidental? Foi uma intoxicação causada por alimentos estragados, com alguma bactéria?

A partir do momento que ouvi a possibilidade de ingredientes vencidos ou estragados terem causado tudo isso, minha dúvida é se uma intoxicação poderia provocar um efeito avassalador como foi neste caso. Perguntei ao Dr. Bactéria se essa seria uma possibilidade. Ele afirma que uma intoxicação ou infecção bacteriana causaria primeiro sintomas como vômito e diarreia e que um óbito seria por desidratação . Isso não aconteceu, já que pouco tempo depois as vítimas já precisaram de atendimento médico.

"Bom, na verdade, para ter sido tão rápido assim, é bem característico de um envenenamento, algum tipo de veneno que pode ter sido colocado na massa desse bolo, e as pessoas ingeriram. Bactérias geralmente não aparecem desse tipo não, as intoxicações, as infecções, as toxinfecções por bacterianas, geralmente se apresentam com diarreia, vômito, e a pessoa, se eu chegar a óbito, é por desidratação, desidratação pela perda de água. O que é claro que não aconteceu. Algumas intoxicações bacterianas tão rápidas assim, do jeito que é o seu bolo, dificilmente elas teriam esse tipo de resultado de morte, então, para mim, foi realmente um envenenamento por alguma substância e algum veneno que foi colocado na massa desse bolo".