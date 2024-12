Grêmio confirma pré-contrato com técnico: "Não há motivo para duvidar da palavra do treinador"

Presidente Alberto Guerra afirmou que o Grêmio já está encaminhado com técnico para 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O anúncio do técnico do Grêmio para 2025 ainda levará mais alguns dias até ocorrer. Oficialmente, o clube não confirma o acerto com Gustavo Quinteros, 59 anos. Mesmo sem revelar o nome do profissional, o presidente Alberto Guerra afirmou que o Tricolor tem um pré-contrato assinado com o futuro técnico. E que existe multa contratual em caso de rompimento do acordo.

— Nós temos uma negociação muito bem encaminhada. Não vou falar em nomes. Nunca abrimos isso antes de fecharmos a negociação. O que posso dizer hoje ao torcedor é que não há motivo para duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube e do aceite dado para uma proposta. Com um documento assinado, com multa — revelou Guerra, nesta sexta-feira (27), em entrevista aos veículos do Grupo RBS.

O novo técnico do Grêmio para 2025 pediu mais alguns dias para ter o acerto oficializado para resolver questões familiares.

Guerra explicou também que o processo de escolha do novo técnico obedeceu a um perfil traçado pelo clube para a temporada 2025, com um time que jogue de forma ofensiva.

Foi informado na Argentina em Belo Horizonte que o Atlético-MG teria interesse em Quinteros.