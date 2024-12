Justiça de São Paulo acata pedido, e jogadoras do River Plate têm liberdade provisória concedida

Momento em que Candela Díaz (camisa 15) faz um gesto em alusão a um macaco para o gandula da partida. Reprodução/SporTV

A Justiça de São Paulo acolheu, nesta sexta-feira (27), o pedido de liberdade para as quatro jogadoras do River Plate que estavam presas por atos de injúria racial em jogo contra o Grêmio. A soltura é em caráter provisório.

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz estavam presas desde o dia 20 deste mês, após a partida contra o Grêmio. A prisão em flagrante chegou a ser convertida em preventiva durante o andamento do caso.

Depois de um habeas corpus negado durante a véspera de Natal, uma nova decisão garantiu a soltura, apesar da contrariedade do Ministério Público diante da gravidade dos fatos.

Conforme o despacho do juiz Fernando Oliveira Camargo, a garantia pela decisão de acatar o pedido de liberdade leva em conta dois elementos principais. O primeiro deles é a primariedade das investigadas. Além disso, foi garantido que as quatro irão permanecer no Brasil até o desfecho do caso.

A concessão da liberdade provisória prevê que as atletas tenham comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, bem como a proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

Por parte da defesa, também será necessário o pagamento de uma indenização em favor da vítima de R$ 25 mil, sob pena de revogação da decisão.

Relembre o caso

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz foram levadas para a 6ª Delegacia de Polícia, em São Paulo, na noite do dia 20, após a partida, que ocorria no estádio do Canindé.

Durante o jogo contra o Grêmio, na última rodada da primeira fase da Brasil Ladies Cup, a câmera da transmissão do canal SporTV flagrou a meio-campista Candela Díaz fazendo uma suposta imitação de um "macaco" para um gandula. O fato aconteceu logo depois de o time gaúcho empatar a partida, aos 34 minutos, e deu início a uma briga generalizada.

O jogo foi encerrado em virtude da expulsão de seis jogadoras do clube argentino, decretando a classificação das Gurias Gremistas, que também deixaram o campo por conta do caso. Além dos atos cometidos contra o gandula, atletas do próprio Grêmio denunciaram que foram vítimas de racismo.

Punições ao clube

Por conta dos episódios, ainda no sábado, um dia após o fato, a direção da Brasil Ladies Cup confirmou a exclusão do time argentino da edição de 2024 e uma punição futura. Houve a decisão de aplicar uma suspensão por dois anos do torneio.

Os fatos deste ano já terão repercussões imediatas para as próximas edições. A comissão organizadora decidiu por implementar uma nova diretriz: estará previsto em regulamento o banimento sumário de qualquer clube ou seleção participante cujos atletas ou dirigentes executem gestos racistas no campo de jogo.