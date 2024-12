Jogadoras do River Plate são presas após caso de racismo em jogo com Grêmio na Ladies Cup

O Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu neste sábado, pela eliminação do River Plate da edição atual, e suspensão de dois anos do torneio. Em contato com a reportagem, a assessoria do torneio informou que irá promover ações antes da final deste domingo, às 16h, entre Grêmio e Bahia. As equipes irão entrar em campo com uma faixa contra o racismo. Antes da partida, um representante de cada clube lerá um manifesto antirracista. Ainda serão colocadas mensagens nas placas de LED no campo.