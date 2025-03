Grêmio divulga serviço de ingressos para jogo da Supercopa Feminina

Gurias Gremistas voltam a jogar na Arena após a final do Gauchão 2024.

O Grêmio divulgou, nesta quarta-feira, o serviço de ingressos para o jogo decisivo contra o Corinthians. A partida, válida pela primeira fase da Supercopa Feminina , ocorre no próximo domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio.

Os preços variam entre R$ 5 e R$ 20. Os torcedores que são sócios cadeira e arquibancada e estão com a mensalidade em dia têm entrada gratuita, com acesso mediante carteirinha ou biometria facial cadastrada para acesso no setor Gramado Oeste.