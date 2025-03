O que mudou em Grêmio e Corinthians desde a final da Supercopa Feminina de 2022 

Domingo marcará o 11° duelo entre os clubes no futebol feminino. (ROBSON FERNANDJES/Agência PressDigital)

A primeira fase da Supercopa Feminina reservou um novo duelo entre Grêmio e Corinthians. Os times que já decidiram o título da competição protagonizarão um novo embate. No domingo (9), às 16h, na Arena, a partida vale vaga na semifinal.

Desde a final na Arena Itaquera, em fevereiro de 2022, as equipes passaram por modificações profundas. Em comum, a principal delas: trocas no comando técnico.

Tanto para Thaissan Passos, comandante das Gurias Gremistas, como para Lucas Piccinato, técnico das Brabas, a principal missão será fazer com que as escalações possam ter o melhor desempenho diante de chegadas e saídas do elenco neste início de temporada.

Sob nova direção

Está será a primeira participação do Tricolor na competição sob o comando de Thaissan Passos. A treinadora chegou ao clube no ano passado, após atuar nas categorias de base do Corinthians.

Em sua primeira temporada, a treinadora conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho e Ladies Cup. A presença na Supercopa foi fruto do desempenho no Brasileirão.

Patrícia Gusmão, que comandou o Grêmio na final em 2022, segue no clube. Atualmente, ela faz parte do departamento no cargo de supervisora.

Na comparação com o time à época, apenas duas atletas seguem no elenco: Dani Barão e Raissa Bahia. Ao longo da última temporada, a primeira ganhou o status de titular. Para isso, deixou de brigar por posição no ataque para assumir a lateral-direita.

Raissa, por sua vez, que ficou no banco de reservas em Itaquera, também ganhou o status de titular jogando pela lateral-esquerda.

A goleira Lorena, as meias Rafa Levis e Pri Back, e as atacantes Cássia e Caty estavam no elenco daquele ano e se despediram do clube ao final de 2024.

Neste novo encontro, caras novas poderão ser vistas e apresentadas à torcida. Nesta janela, o Grêmio trouxe 11 atletas. O principal reforço foi a meio-campista Daniela Montoya, que chegou do Atlético Nacional. A capitã da seleção colombiana será uma das principais referências técnicas do time.

Renovação

A equipe paulista inicia o ano rodeada de expectativas. Atletas que marcaram seus nomes na história do clube e participaram da sequência vitoriosa dos últimos anos se despediram do clube.

Remanescentes de 2022, Yasmin, Gabi Portilho e Jheniffer encerraram seus ciclos. O trio foi medalhista de prata com a Seleção nos Jogos Olímpicos de Paris e tinha papel fundamental na equipe.

Da escalação que venceu o Grêmio na final, permanecem a zagueira Mariza, as laterais Paulinha, Tamires e Juliete, a meio-campista Gabi Zanotti, que marcou o gol do título há três anos, além da atacante Jaqueline.

Na casamata, Lucas Piccinato vai para a segunda temporada à frente do grupo. Ele assumiu a missão de substituir Arthur Elias, que hoje comanda a Seleção feminina.

Apesar das saídas, o clube trouxe reposições de peso. O principal nome da janela foi Andressa Alves, meio-campista que já vestiu a camisa da Seleção e passou nove temporadas no Exterior.

Depois de um 2024 de muitas conquistas, com os títulos do Brasileirão, da Supercopa e da Libertadores, Piccinato poderá manter uma hegemonia do Corinthians em se tratando de Supercopa: o único clube vencedor em todas as edições.

Corinthians 1x0 Grêmio - final da Supercopa 2022

Data: 13/02/2022;

13/02/2022; Local: Arena Itaquera, em São Paulo;

Arena Itaquera, em São Paulo; Placar: 1 a 0;

1 a 0; Gol: Gabi Zanotti

Escalação do Corinthians em 2022

Paty; Katiuscia (Paulinha), Giovanna Campiolo, Tarciane e Yasmim; Liana Salazar (Diany), Gabi Zanotti, Tamires (Ellen Cristine) e Adriana (Miriã); Gabi Portilho e Jheniffer (Jaqueline). Técnico: Arthur Elias.

Escalação do Grêmio em 2022

Lorena; Laís Giacomel, Pati Maldaner, Tuani e Jéssica S.; Tchula, Pri Back, Rafa Levis (Cássia) e Caty; Lais Estevam (Dani Barão) e Luany (Dani Ortolan). Técnica: Patrícia Gusmão.