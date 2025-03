Fifa anuncia criação do Mundial de Clubes e da Copa das Campeãs para o futebol feminino

Vencedora da Libertadores de 2025 terá vaga para a Copa das Campeãs em 2026. (Staff imagens/Conmebol)

A Fifa anunciou uma série de novidades para o futebol feminino após a realização do conselho da entidade, nesta quarta-feira (5). Entre as principais novidades estão as criações do Mundial de Clubes e da Copa das Campeãs.

Conforme o comunicado, a primeira edição do Mundial de Clubes irá ocorrer em 2028. O torneio será realizado a cada quatro anos. O formato irá incluir 19 dos principais clubes do mundo envolvidos.

Haverá uma fase eliminatória com seis times. Os três vencedores irão se juntar aos outros 13 clubes na fase seguinte, que consistirá em quatro grupos de quatro times, com os dois primeiros de cada grupo avançando para a etapa de grupos.

A distribuição das vagas será definida por confederações. No caso do futebol sul-americano, serão duas vagas diretas e uma para a fase eliminatória via Conmebol.

— O futebol feminino atingiu novos patamares no nível de seleção nacional, e agora é hora de competições globais que mostrem os melhores clubes do mundo todo — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Fórmula de disputa do Mundial de Clubes feminino. (Divulgação/Fifa.com)

Formato da Copa das Campeãs

No conselho da Fifa, foi aprovado ainda a criação da Copa das Campeãs já a partir do próximo ano. De acordo com o comunicado, estarão envolvidas as seis vencedoras das competições de clubes. A competição será realizada nos anos que não ocorrer a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

A classificação para a competição levará em conta os resultados de 2025. No caso do futebol brasileiro feminino, a equipe campeã da Libertadores deste ano estará garantida.

As campeãs das Concacaf, Conmebol e Champions entrarão diretamente na fase semifinal.

Cronograma de qualificação para a Copa das Campeãs 2026 - finais das competições

Liga das Campeãs AFC (Confederação Asiática de Futebol): 24 de maio de 2025



Liga das Campeãs da CAF (Confederação Africana de Futebol): 23 de novembro de 2025



Concacaf W Champions Cup: 24 de maio de 2025



Libertadores: 18 de outubro de 2025



Liga das Campeãs da OFC (Confederação de Futebol da Oceania): 17 de maio de 2025



Liga das Campeãs da UEFA: 24 de maio de 2025

Como será o calendário da Copa das Campeãs

Edição de 2026: 28 de janeiro de 2026 a 1 de fevereiro de 2026

Edição de 2027: 27 de janeiro a 31 de janeiro de 2027

Edição de 2029: 24 de janeiro a 28 de janeiro de 2029

Fórmula de disputa da Copa das Campeãs. (Divulgação/Fifa.com)