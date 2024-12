Bom, o gremista que não está preocupado em relação ao seu futuro treinador a essa altura do campeonato, está vivendo errado. Terminamos a semana sem um anúncio oficial, a coisa está se arrastando de uma forma que fica inviável ter um final de ano tranquilo .

Logicamente, eu falo isso porque, na semana passada, tivemos uma situação constrangedora com o senhor Pedro Caixinha . A questão é que o Vélez Sarsfield já se despediu oficialmente em suas redes sociais de Gustavo Quinteros e o Grêmio ainda não conseguiu anunciá-lo de forma oficial .

O presidente Alberto Guerra deu algumas entrevistas nesta sexta-feira (27) e afirmou ter um pré-contrato assinado com um treinador , o qual ele não revela o nome, mas todos sabemos que é o Quinteros. No mesmo momento que surge a informação vinda de Belo Horizonte e da Argentina de que o Atlético Mineiro também fez uma oferta pelo treinador.

Penso que o Grêmio precisa tranquilizar seu torcedor . O presidente Guerra fala que não é possível anunciá-lo ainda por questões pessoais e contratuais , talvez por respeito ainda com o Vélez, já que possui contrato até dia 31. Mas ora, o próprio clube já divulgou em suas redes sociais oficiais um agradecimento à Quinteros pela temporada vitoriosa que tiveram. Me parece estar saindo de uma forma tranquila.

Por que tanta demora para anunciar um treinador? Isso certamente tira o sono do torcedor gremista, ainda mais com a possível investida do clube mineiro.