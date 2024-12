Presidente do Grêmio confirma negociações com novo patrocinador principal para a dupla Gre-Nal

— Já tem uma negociação bastante avançada. Não só com um possível patrocinador máster, como também a questão do Banrisul, nosso grande parceiro, que eu tenho de agradecer, e que fez uma nova negociação. É tanto com o Grêmio quanto com o Inter para para passar para as costas. Assim, poder liberar o espaço para que o Grêmio e o Inter possam arrecadar um valor ainda maior e se tornar ainda mais competitivos com o centro do país. Então, sim, mas é algo que ainda não está assinado, não está concretizado. Diria que está caminhando muito bem.