O registro foi captado por um padre do Vaticano. Vaticano / Divulgação

Nem as muitas guerras ou catástrofes naturais, minha foto do ano registra um momento sublime nos corredores do Vaticano. Ela retrata o instante em que o recém-nomeado cardeal de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, e o rabino Guershon Kwasniewski, testas encostadas e visivelmente emocionados, se abençoam mutuamente.

Para a cerimônia de nomeação ao cardinalato, em 6 de dezembro, dom Jaime tinha direito de emitir alguns poucos convites. Um deles foi para o rabino Guershon, que por 28 anos atuou em Porto Alegre e hoje está à frente da sinagoga do Temple Beth El, em Riverside, na Califórnia. Guershon voou para Roma especialmente para levar seu abraço a dom Jaime.

Dom Jaime, catarinense de nascimento, e Guershon, nascido na Argentina, são mais do que amigos forjados em terras gaúchas. Ao longo dos anos, eles aprofundaram o chamado diálogo inter-religioso em Porto Alegre, juntamente com outros líderes espirituais da Capital. Muito por causa desta atitude, e por um histórico de tolerância e respeito entre crenças diferentes no Rio Grande do Sul, os gaúchos testemunham de longe ódios religiosos vicejarem em plagas sob abrasão.