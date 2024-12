Dom Jaime Spengler é nomeado cardeal pelo papa Francisco

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, tornou-se cardeal neste sábado (7), durante o 10º Consistório Ordinário Público, celebrado pelo papa Franciso, no Vaticano. O catarinense é o único brasileiro da lista, que conta com mais 20 nomes e foi anunciada em outubro.

A cerimônia aconteceu na Basílica de São Pedro e durou cerca de 1h30min. O rito contou com orações, leitura do evangelho, leitura da fórmula de criação e proclamação dos nomes dos novos cardeais , entrega dos barretes vermelhos e anéis cardinalícios, assim como e da bula de criação dos cardeais.

O arcebispo, que t ambém é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), contou a Zero Hora que se sente tranquilo para a nova missão.

Quem são os 21 cardeais nomeados neste sábado:

Quem é dom Jaime Spengler

Nascido em Gaspar (SC), Jaime Spengler tem 64 anos. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em 20 de janeiro de 1982, pela admissão no Noviciado na cidade de Rodeio (SC). Cursou Filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo (PR), e Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ), concluindo este último no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel.