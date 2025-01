Antes da intervenção do VAR, Juventude fazia boa partida contra o Inter. Depois, faltou repertório

Taliari teve atuação apagada no Beira-Rio Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O duelo entre Inter e Juventude foi definido em dois lances. Primeiro, em um pênalti polêmico, no qual não vi intensidade de contato suficiente para a marcação. Os dois jogadores se engalfinham, disputam espaço e ocorre o contato de Cipriano. Borré valorizou e levou, com a intervenção do VAR.

O segundo lance tem erro de posicionamento da defesa, um passe incrível de Alan Patrick e a precipitação de Gustavo, que tentou fazer a cobertura. Faltou comunicação, algo até normal em uma defesa totalmente modificada.

Porém, um ponto importante a ser levado em conta é a atuação segura e consistente que o Juventude fazia na primeira etapa. Mesmo sem ser tão eficiente no ataque, também quase não foi ameaçado pelo Inter. O empate era justo.

Na segunda etapa, com as mudanças, o Ju até tentou levar maior perigo e conseguiu em alguns momentos, especialmente com o insinuante Giovanny. Mas foi pouco. Faltou poder de fogo e qualidade para fazer mais.

O Inter teve a chance e matou o jogo. Com a pré-temporada curta e muitos atletas chegando nos últimos dias, o Juventude ainda precisará de maior repertório e alternativas. E isso só virá com o tempo e com as avaliações de Fabio Matias.