Desta vez, pouco vai se falar sobre o erro da arbitragem na semifinal do Gauchão

Mandaca foi atingido pela perna de Gustavo Martins no gol do Tricolor

Se em Porto Alegre o árbitro não marcou um pênalti contra o Verdão, desta vez Daronco e o VAR, Caio Max, do Rio Grande do Norte, não viram a falta de Gustavo Martins em Mandaca. O gol do zagueiro foi um balde de água fria e praticamente decretou a derrota anímica do time alviverde, mesmo que tenha conseguido fazer o 2 a 1 no tempo normal.