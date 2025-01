Evolução, equilíbrio físico e tempo curto de recuperação: técnico do Juventude avalia derrota contra o Inter

Treinador projetou sequência da competição Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O resultado não foi o esperado, mas o técnico do Juventude, Fabio Matias, preferiu não ver apenas os problemas na derrota para o Inter, por 2 a 0, neste sábado (25), no Beira-Rio. Além disso, já abriu o foco para o próximo compromisso da equipe, daqui a três dias, contra o Guarany-Ba, no Alfredo Jaconi.

— Iniciamos melhor no jogo, uns 20, 25 minutos, e depois acredito que ficou equilibrado. O lance do pênalti é duvidoso. Tem o movimento do braço e talvez a velocidade do lance, no VAR, é diminuída — lamentou o treinador, que ainda falou sobre o erro defensivo que originou o segundo gol colorado:

— O início do segundo tempo nosso é até melhor, e tem o lance da falha na transição, e o gol. Aí tivemos uma queda de energia, que é até natural por esse começo de temporada. Estamos tomando cuidado com esse início, tivemos essa precaução com o Mandaca, que teve dois jogos de 90 minutos, contra o Boca e o Ypiranga.

O treinador completou falando sobre o que ainda espera de evolução da equipe na sequência apertada de jogos.

— Era um confronto de Série A. Tivemos um bom padrão no primeiro tempo, precisamos ainda evoluir alguns pontos da transição, da tomada de decisões. Sou um cara que incomoda um pouco, dessa qualidade ao ter a posse de bola. Estamos no início do campeonato, precisamos cuidar de algumas peças. Precisamos encontrar o equilíbrio para ter o máximo de performance — destacou Matias.

Escolhido para ser o substituto do preservado Mandaca, Jean Carlos acabou saindo no intervalo e dando lugar ao estreante Daniel Giraldo. Quem também fez sua primeira partida foi Giovanny Bariani, de boa movimentação no segundo tempo. Para o próximo compromisso, diante do Guarany-Ba, o treinador não descartou novas mudanças entre os titulares por conta da sequência de jogos.

— Temos que repensar para terça-feira quem são os atletas que estão realmente nas melhores condições, para ter um nível de desempenho alto. Os jogos em casa são fundamentais dentro do nosso objetivo de classificação — avaliou o treinador.