Inter 2x0 Juventude: veja os gols e melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Foi o primeiro jogo oficial do clube em casa na temporada.

O Inter venceu o Juventude por 2 a 0 e conquistou a sua primeira vitória no Gauchão 2025 . A partida aconteceu neste sábado (25), no Beira-Rio.

Confira os melhores momentos do jogo:

Após sofrer o pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, confirmado pelo VAR, Borré converteu a cobrança e abriu o placar para o Inter.

Aos 19 minutos da etapa complementar, o atacante ampliou para o time da casa . Em contra ataque, ele tocou na saída do goleiro adversário.

O time de Roger Machado volta a campo na próxima terça-feira (28) , às 21h30min, para enfrentar o São José. Após mudança de local , a partida acontece no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

