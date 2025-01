Jogo entre São José e Inter tem mudança de local

Estádio do Vale vai receber o jogo do São José contra o Inter. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

A partida do Inter contra o São José, válida pela terceira rodada do Gauchão, não vai ocorrer no Passo D'Areia. Por conta de problemas envolvendo a estrutura do estádio, o São José mandará a partida no Estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo.

O São José enfrentou o Pelotas na primeira rodada do estadual na sua casa, localizada na zona norte de Porto Alegre. Ainda no primeiro tempo da partida, confrontos envolvendo torcedores de São José e Pelotas paralisaram o jogo por cerca de 10 minutos.

A torcida visitante acabou depredando o setor destinado a ela. Parte das telas que separavam as arquibancadas do campo foram derrubadas.

O São José já contratou uma empreiteira para a realização das reformas no Estádio Passo D'Areia, mas, por conta do tempo curto entre a data da finalização das obras e o jogo contra o Inter, a direção do Zeca indicou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) dois estádios para a realização da partida. No entanto, a entidade determinou o uso do Estádio do Vale (confirna nota do clube abaixo).

Assim, São José e Inter jogam na próxima terça-feira (28), às 21h30min, em Novo Hamburgo. O jogo é válido pela terceira rodada do Gauchão. Antes, neste sábado (25), o Inter recebe o Juventude no Beira-Rio e o São José visita o São Luiz, 19 de Outubro.

Confira a nota do São José

O Esporte Clube São José vem, através desta, comunicar que, devido aos incidentes ocorridos na partida entre São José x Pelotas, foram exigidas pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros algumas providências de segurança em relação ao estádio Francisco Novelletto Neto às quais já estão sendo realizadas pelo clube desde a manhã de quinta-feira (23), quando recebemos a visita de ambos os órgãos de segurança. Salientamos que os ajustes estarão prontos na segunda-feira dia 27 de janeiro, e serão vistoriados pelos mesmos órgãos neste dia.

Ainda assim, recebemos o comunicado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) que, no uso de suas atribuições, determinou que o jogo entre São José x Internacional, na terça, 28 de janeiro, às 21h30min, seja realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, mesmo após o Esporte Clube São José ter sugerido outros dois estádios, conforme solicitação da própria FGF, em e-mail recebido pelo clube. Seriam o estádio Bento Freitas, em Pelotas, e o estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Nossas sugestões não foram atendidas, e fomos informados, também por e-mail, desta determinação.