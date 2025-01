Clube português pode fazer proposta por meia-atacante do Inter que disputará o Sul-Americano sub-20 

Promessa colorada integra o grupo do técnico Ramon Menezes. Staff Images / CBF/Divulgação

Ausente do Inter na largada de 2025 pela convocação ao Sul-Americano sub-20 na Venezuela, Gustavo Prado chama a atenção do mercado. Depois de receber uma investida do Grupo City, em dezembro, o meia-atacante receberá atenções do Porto durante a competição com olheiros para monitoramento. Ele tem contrato com o Inter até o final de 2028.

O jovem de 19 anos, lançado por Eduardo Coudet na temporada passada, jamais se firmou como titular com a antiga ou atual comissão técnica. Porém, foi utilizado com frequência nas partidas de 2024, somando 41 jogos, com um gol e uma assistência.

O desempenho chamou a atenção da CBF, que levou o garoto para amistosos e em dezembro o convocou para o torneio de base. A disputa começa nesta sexta e deve durar até 16 de fevereiro. Ele é reserva imediato no grupo do técnico Ramon Menezes.

A competição, além dos aspectos técnicos, serve como vitrine. Segundo apurou Zero Hora, o Porto comunicou a emissários que observará os jogos do Brasil principalmente para focar no atleta colorado. Ainda não há investida formal, mas o rendimento no torneio será fundamental para realizar eventual proposta.

Em paralelo, o Grupo City, através do Bahia, sinalizou com uma oferta na casa de 5 milhões de euros para tirá-lo de Porto Alegre. O tema não evoluiu e não teve andamento até o momento.