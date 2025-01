A escalação do Inter sofrerá alterações para enfrentar o Juventude. Dois jogadores podem retornar diretamente para o time titular: Rogel e Fernando. Os dois tiveram um período de preparação maior numa comparação com os demais companheiros após alguns problemas físicos em 2024.

A escolha da comissão técnica foi de um planejamento alternativo para a dupla. Fernando completará 38 anos em julho e não suportará uma sequência em alto nível de duas partidas por semana. O meio-campista enfrentou duas lesões musculares na última temporada, além de um problema na região do ombro . Logo, as sessões adicionais concederam uma condição para evitar reincidências.

Já o uruguaio, que fechou com o Inter após um longo período de inatividade no futebol alemão, quando defendia o Herta Berlim, teve cirurgias no joelho na Europa e, no Beira-Rio, teve lesão muscular em setembro. Em dezembro, sofreu uma fratura na mão esquerda, tendo que passar por um procedimento. O zagueiro teve que utilizar proteção na região e evitar quedas.