Bombardeio russo com mísseis deixa ao menos 12 mortos na Ucrânia (autoridades locais)

Pelo menos 12 pessoas morreram, nesta sexta-feira (4), em um bombardeio russo com mísseis que atingiu o centro da Ucrânia, na cidade de Kryvy Rih, informaram as autoridades locais.

"Doze pessoas morreram em Kryvy Rih. Duas delas são crianças", informou no Telegram o governador regional de Dnipropetrovsk, Sergii Lisak.

Kryvy Rih, na região central de Dnipropetrovsk, está a 60 km da linha de frente, mas costuma ser atacada com drones e mísseis russos.

Esses bombardeios acontecem quando a administração do presidente americano, Donald Trump, pressiona por um fim rápido da guerra que já dura mais de três anos, mantendo diálogos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia.