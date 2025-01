Suposto caso de importunação sexual no Beira-Rio é arquivado

Polícia Civil concluiu que não houve crime. Michël Pozzi / Agencia RBS

A Polícia Civil arquivou o caso de suposta importunação sexual registrado no amistoso entre Inter e México, em 16 de janeiro, no Beira-Rio. A informação foi confirmada à Zero Hora pela Divisão de Proteção à Mulher nesta quinta-feira (23).

Na noite do jogo, uma mulher procurou a segurança do estádio e disse ter sido abordada por um torcedor enquanto ia ao banheiro no setor de camarotes.

Segundo ela, o homem teria falado grosserias de cunho sexual. O boletim de ocorrência foi registrado no posto da 2ª Delegacia de Polícia do Beira-Rio, e o suspeito foi liberado na ocasião.

As autoridades analisaram imagens do local e constataram que houve contato entre o homem — de 54 anos, morador de Brasília — e a suposta vítima. Contudo, não foi possível identificar o que foi dito no momento. Não havia testemunhas próximas. A polícia considerou que não houve crime.