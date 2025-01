Inter confirma grave lesão de Bruno Gomes

O Inter tem o primeiro desfalque importante para a temporada 2025 confirmado. Nesta quinta-feira (23), o Colorado confirmou, por meio da assessoria, a informação antecipada pelo colunista de GZH Vaguinha de que o lateral-direito Bruno Gomes teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo .

A lesão ocorreu na estreia do Inter no Gauchão, contra o Guarany de Bagé, na quarta-feira (22). O jogador foi substituído aos cinco minutos do primeiro tempo.