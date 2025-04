“Não estamos vivendo em uma normalidade democrática”, diz Nikolas Ferreira em palestra no Fórum da Liberdade

Deputado lotou auditório. Duda Fortes / Agencia RBS

Deputado mais votado do Brasil e um dos mais influentes políticos nas redes sociais, Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu ao palco do Fórum da Liberdade nesta sexta-feira (4) como uma das atrações mais aguardadas da 38º edição do evento. Em tom forte e crítico, mesclado a momentos de interação descontraída com o público, o deputado falou sobre liberdade, política e criticou a condução judiciária no país.

Junto ao professor, cientista político e candidato a vice-presidente na chapa de João Amoêdo em 2018, Christian Lohbauer, Nikolas participou do painel “Os Bastidores do Poder” e teceu críticas sobretudo à atuação do Congresso Nacional.

— Em grande parte, o que falta (no Congresso) são virtudes — provocou logo de largada.

O deputado foi ovacionado pelo público diversas vezes durante a palestra. E chegou a se emocionar em um dos momentos, arrancando reações ainda mais fervorosas da plateia. A palestra lotou as 6 mil cadeiras do espaço, mais as laterais com pessoas em pé.

A reivindicação por anistia aos condenados por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 foi um dos temas abordados pelo parlamentar. Na sua visão, a atuação do STF no caso maquia o instrumento democrático.

Nikolas se emocionou com as reações da plateia. Duda Fortes / Agencia RBS

— Pior do que a mentira é uma falsa verdade. Eles juram de pé junto que estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, estão condenando pessoas a 14 anos porque picharam uma estátua, e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo e vai ser candidato, não tenho dúvidas (…). É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes e você tem a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador.

— Você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas o ponto é: não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta a isso, pra mim, não tem caráter, ou está se beneficiando disso de alguma forma. Ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender — disse.

O parlamentar também mencionou o vídeo do Pix, que viralizou nas redes sociais sobre suposta cobrança no sistema de pagamento. A publicação levou o governo Lula a voltar atrás e desistir de atualizações na plataforma. Para Nikolas, o caso mostra o impacto das mobilizações em torno de mudanças, ainda que “nem todas as batalhas sejam ganhas”. Sobre a reversão do governo, disse que também é preciso “reconhecer virtudes no inimigo”.

Entre posicionamentos firmes e doses de ironia, a fala do parlamentar versou por muitos temas. Nikolas criticou o cerceamento ao uso das redes sociais, citando seu banimento no Instagram por decisão da Justiça, a falta de investimentos em educação, a impunidade na política e até a atuação da primeira-dama Janja no governo Lula, bastante criticada pela oposição.

Segundo Nikolas, o trabalho de bastidor na política é o de se sensibilizar. As articulações, diz, já têm reverberado inclusive entre o centro.

— Não tenho dúvidas de que se for pautada hoje, a anistia passa na Câmara — afirmou.

O deputado ainda defendeu que a formação de novos políticos é fundamental para fazer frente ao pensamento de esquerda.